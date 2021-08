Patrick Sébastien : Son fils Olivier Villa se confie sur ses relations avec son père

Tel père, tel fils. Patrick Sébastien est l'heureux papa d'Olivier, âgé de 41 ans et issu du second mariage de l'animateur. Un fils qui a lui aussi le goût du spectacle, de la musique et des artistes. Ainsi, dans Ici Paris, il s'est confié sur sa vie et ce qu'il partage avec son paternel.

C'est dans le monde du spectacle qu'Olivier Villa fait lui aussi carrière. Après avoir vécu dix ans en Corrèze, il a posé ses valises en Dordogne. "J'ai déménagé peu après le confinement, dans la petite ville de Trélissac, près de Périgueux. J'y ai loué une salle. Le cabaret [Chez Olive, NDLR] verra le jour en septembre 2022, car il y a beaucoup de travaux à faire. Les bonnes tables, l'esprit familial, convivial et festif, j'aime ça ! Et le mélange entre l'accordéon, les années 50, 80, ce côté très populaire, intergénérationnel, ça m'a toujours fasciné", dit-il. Il a des casquettes de chanteur, animateur et même DJ, une expérience qu'il a menée à Paris et en province, seul ou parfois au côté de son père comme dans le programme Le Grenier de Sébastien sur France 2.

Pour ouvrir son cabaret, Olivier a expliqué avoir levé 75 000 euros en 2019 grâce au financement participatif. L'argent, il ne croule pas dessous et, parfois, il a même dû compter sur son père. "J'ai eu tous les problèmes qu'un homme qui essaie de grandir dans son métier avec passion peut rencontrer. Il y a eu des moments difficiles financièrement, mais mon père m'a toujours aidé", ne manque-t-il pas de souligner.

Entre Patrick Sébastien et son fils Olivier, la relation est "excellente" jure ce dernier. "On se ressemble dans tout. On trouve vite des solutions à chaque problème. D'ailleurs, on s'appelle plus qu'on ne se rencontre. Il voyage beaucoup et moi aussi. Il m'a transmis cette faculté d'adaptation, le respect de l'autre, la remise en question permanente, d'accepter de devoir faire des concessions : il en a fait plein, moi aussi. Je suis comme lui, un chanteur populaire, un saltimbanque", a-t-il précisé.

Seul ombre au tableau pour Olivier, il s'est séparé de sa compagne Melissa, mère de ses deux filles...

