Diaporama Patrick Sébastien : Son fils Olivier Villa se confie sur ses relations avec son père

12 / 12

Exclusif - No Web - Patrick Sébastien entouré par les danseuses du Moulin Rouge - Enregistrement de l'émission "Les 20 ans du Plus Grand Cabaret du Monde" dans la Salle des Etoiles à Monaco, qui sera diffusée le 16 juin sur France 2, dont le parrain est A.Delon. Le 1 juin 2018. © A.Bahi-B.Bebert / Bestimage Exclusive - No Web No Blog - Recording of the TV show "The 20 years of the Grand Cabaret of the World" in the Hall of Stars in Monaco, which will be broadcast on June 16 on France 2, whose godfather is A.Delon. On june 1st 201801/06/2018 - Monaco