Patron incognito : Un PDG joue un rôle important dans une autre émission de M6 !

Entre Patron incognito et Mon gâteau est le meilleur de France, il n'y a qu'un pas. Et ce n'est pas Jean-François Feuillette qui dira le contraire. Après avoir participé à la première émission d'immersion dans sa propre entreprise le 31 mai 2021, le fondateur et patron du réseau de boulangeries-pâtisseries-salons de thé Feuillette s'illustre dans le concours de M6.

Mon gâteau est le meilleur de France prend fin après plusieurs semaines de compétition. En effet, depuis le 26 avril dernier, Cyril Lignac et ses camarades Louise Petitrenaud (fille du chroniqueur gastronomique Jean-Louis Petitrenaud), Merouan Bounekraf (Top Chef), Pépée Le Mat (ancienne restauratrice et chroniqueuse cuisine à la radio), et Luana Belmondo jugent les réalisations de pâtissiers amateurs à travers la France.

Ce vendredi 18 juin 2021, la grande finale du programme sera diffusée sur la Six. En plus de cette belle victoire dans l'émission, le vainqueur remportera un prix de taille. Sa pâtisserie sera proposée à la vente dans les établissements de Jean-François Feuillette, vu quelques semaines plus tôt dans Patron incognito ! C'est d'ailleurs lui qui aura l'honneur d'annoncer le nom du candidat gagnant.

Rappelons que dans Patron incognito, Jean-François Feuillette et Laure Feuillette, les deux fondateurs des boulangeries portant leur nom, ont intégré différentes boutiques de manière anonyme. Elle s'est glissée dans la peau de Jennifer, une influenceuse culinaire, et lui a joué le rôle de Carl, chômeur en reconversion professionnelle. En cette fin de semaine, ce sera sous sa réelle identité que Jean-François Feuillette apparaîtra encore une fois sur M6 !