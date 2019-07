Paul (12 Coups de midi) a boudé ses parents six mois... Une anecdote gênante

Vendredi 19 juillet, Paul (20 ans), le champion actuel des 12 Coups de midi (TF1) atteint du syndrome d'Asperger, a eu droit à un moment de gêne face à Jean-Luc Reichmann... Sa maman Sophie a en effet décidé de révéler un "dossier" sur lui à l'antenne !

Au lendemain du message enregistré par Stéphane Bern pour Paul – le jeune homme est fan de l'animateur et de son émission Secrets d'histoire (France 2) –, la maman a dévoilé que son fils avait déjà boudé plusieurs mois à cause de l'animateur. "Paul n'a raté aucune de ses émissions, il a acheté ses livres. Un jour, il nous a fait une tête pas possible pendant six mois, il a eu du mal à nous pardonner parce qu'on en avait marre de regarder Stéphane Bern, on a voulu regarder autre chose... Donc il avait raté une émission et là il y a eu six mois de grand froid. Il nous en voulait beaucoup beaucoup beaucoup !", a-t-elle assuré. Paul a aussitôt tenu à dire que cette histoire remontait déjà à cinq ans !

Pour rappel, Stéphane Bern avait lancé à Paul dans sa vidéo diffusée sur le plateau de TF1 : "Cher Paul, je suis actuellement en tournage au château de Vaux-le-Vicomte et je voulais en profiter pour vous adresser toutes mes félicitations pour votre brillant parcours. Je suis impressionné par l'étendue de vos connaissances alors que vous êtes encore très jeune. (...) Je vous souhaite donc bonne chance pour la suite de votre parcours au côté de Jean-Luc Reichmann et je vous remercie pour l'affection que vous me portez, j'ai été très touché."

Samedi 20 juillet 2019, Paul en est à sa 82e participation aux 12 Coups de midi et il est à la tête d'un pactole de 353 167 euros... et ça n'est évidemment pas fini ! Il est actuellement au 5e rang des meilleurs Maîtres de midi de l'histoire du jeu derrière Benoît, Timothée, Véronique et bien entendu derrière Christian Quesada.