Paul Haggis : Le célèbre réalisateur arrêté pour agression sexuelle en Italie

Nouvelle affaire d'agression sexuelle dans le milieu du cinéma ! Après les condamnations du producteur Harvey Weinstein, c'est au tour du réalisateur Paul Haggis d'être inquiété par des accusations d'agression sexuelle du côté du sud de l'Italie où il se trouvait en l'honneur le festival de cinéma Allora Fest. Il aurait obtenu des faveurs sexuelles sous le coup de menace et de violence. La victime a eu recours à des soins médicaux, tandis que le suspect, 69 ans, clame son innocence.

La presse italienne a cité le parquet en annonçant que le célèbre réalisateur avait été arrêté sous le soupçon d'agression sexuelle "aggravée" à l'encontre d'une jeune femme étrangère. Le réalisateur et scénariste est "sérieusement soupçonné des crimes d'agression sexuelle et dommages corporels aggravés, crimes commis à l'encontre d'une jeune femme étrangère", ont indiqué les agences ANSA et AGI citant le procureur de Brindisi. La jeune femme victime présumée s'était trouvée avec Paul Haggis avant le festival, selon le parquet. "Le suspect aurait forcé la jeune femme, qu'il a rencontrée quelque temps auparavant, à avoir des relations sexuelles", a indiqué le procureur. A la suite de l'un des ces rapports, la jeune femme a "été obligée de recourir à des soins médicaux."

Paul Haggis est connu pour différents faits d'armes marquant au cinéma au cours des années 2000. Dans un premier temps il réalise Collision, un drame choral avec entre autres Sandra Bullock et Matt Dillon. Le film remporte l'Oscar du meilleur film, du meilleur scénario et du meilleur montage en 2006. Brillant scénariste, il signe également l'écriture des films de Clint Eastwood, Million dollar baby et Lettres d'Iwo Jima (le premier remporte également l'oscar du meilleur film en 2005). Il est aussi crédité sur les scénarios de deux James Bond : Casino Royale de Martin Campbell, l'un des opus les plus appréciés de la franchise et Quantum of Solace de Marc Forster.