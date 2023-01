Paul Pogba et sa femme fêtent l'anniversaire de leur déjà (très) grand fils Shakur, son visage dévoilé comme rarement

Les évènements s'enchaînent pour Paul Pogba ces derniers temps et si la star du football n'a pas mis les pieds sur un terrain depuis de longs mois, il n'en reste pas moins occupé. Malheureusement pour lui, l'année 2022 a été particulièrement compliquée, entre les affaires judiciaires dans lesquelles sa famille est impliquée et les blessures qui l'ont empêché de participer à la Coupe du monde. Une année à oublier donc et connaissant le tempérament positif du joueur de 29 ans, il y a de bonnes chances pour qu'il rebondisse rapidement. En attendant de refouler les pelouses d'Italie, le joueur de la Juventus Turin profite au maximum de ses vacances et de sa famille.

Aujourd'hui est un jour spécial pour Paul Pogba et les siens, puisqu'ils célèbrent l'anniversaire de Shakur, qui fête ses 4 ans. Le jeune garçon est le fruit de la belle relation entre le footballeur originaire de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) et sa femme, Zulay. Pour l'occasion, les jeunes parents ont souhaité avoir une jolie pensée pour lui sur leurs réseaux sociaux respectifs. Très populaire et suivi par plus de 56 millions d'abonnés, celui que l'on surnomme la pioche a partagé une adorable photo de lui et son fils, qui a déjà bien grandi. "Mon grand garçon ma Sha Allah, 4 ans", écrit celui qui est connu pour être très pieux. Sur le cliché, on peut voir le père et le fils en train de se baigner dans une piscine et le petit Shakur apparaît déjà très grand pour son jeune âge.

Shakur a droit à un gâteau maison et coloré !

Sa mère n'est pas en reste puisque Zulay s'est également emparée de son compte Instagram pour adresser un beau message au grand frère du petit Keyann Zaahid. Sur la photo, on peut voir la belle vénézuélienne en train de faire un bisou à son fils, qui s'est mis du gâteau plein la figure. "Je t'aime infiniment !!!! Joyeux anniversaire à la prunelle de mes yeux. 4 petites années", écrit-elle en commentaire de sa touchante photo. La belle blonde a également publié une photo du gâteau d'anniversaire de son fils en story (qui est à retrouver dans le diaporama) et on peut voir qu'il a eu le droit à un gâteau maison particulièrement coloré !