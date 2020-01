Paul Pogba papa : le bonheur avec sa femme et le bébé après l'accouchement

Paul Pogba a mis longtemps avant de se montrer avec son fils sur les réseaux sociaux, un bonheur que la star de Manchester United a voulu préserver au maximum. On ne connaît d'ailleurs toujours pas le prénom de ce trésor que le footballeur français de 26 ans chérit tant. Pourtant, au fil de 2019, le joueur de l'équipe de France a lâché du lest, entraîné par sa femme Maria Salaues, qu'il a épousée dans la plus grande discrétion en février 2019 à Bussy-Saint-George, commune de Seine-et-Marne où son grand frère Florentin s'est également marié en décembre dernier.

Le 1er janvier 2020, Maria Salaues Pogba a franchi un cap supplémentaire dans le partage de son bonheur d'être maman. La jolie Bolivienne a célébré le passage à l'année 2020 en publiant une photo très personnelle prise le jour de l'accouchement. Si l'on ne connaît toujours pas la date exacte du grand jour, on sait à présent que la naissance de Pogba junior s'est déroulée à Londres et non à Manchester, où Paul joue pourtant. On découvre également par le biais de cette photo que l'international français n'était pas le seul présent pour la venue au monde de son fils. En effet, la maman de Maria était également là pour ce grand moment inoubliable et s'est jointe à sa fille et son beau-fils pour vivre l'arrivée du bébé au plus près.

Sur la photo qu'elle a publiée, Maria Pogba apparaît les yeux fermés, emportée par le bonheur de rencontrer enfin ce petit être qu'elle a portée durant plusieurs mois. Habillé de la bouse d'hôpital et du bonnet qui va avec, Paul Pogba embrasse avec amour le front de sa femme, téléphone à la main pour immortaliser la naissance de son fils. "Merci dieu pour 2019. Merci de m'avoir donné le plus beau des cadeaux, celui d'être parent. Je souhaite à tout le monde une bonne année, que 2020 soit remplie de d'amour et de bonne santé", commente Maria Pogba.