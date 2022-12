Pauline Ester : La chanteuse stars des années 1990 séparée d'un célèbre humoriste, elle a mis sa carrière de côté pour lui

A la fin des années 1990, Pascal Légitimus avait formé un couple des plus déjantés avec Pauline Ester, interprète des titres Oui, je l'adore et Le monde est fou. Discrète lorsqu'il s'agit de sa vie privée, la chanteuse qui avait fait son come back musical en 2006 avec son titre Y'a de l'amour partout a été amoureuse du comédien de 1996 à 2003. Interviewée par La Provence en 2011, elle avait révélé à propos de leur histoire : "J'ai passé une dizaine d'années avec Pascal Légitimus. A ses côtés, je ne recherchais pas comme une forcenée à enregistrer des disques, à faire des concerts. J'étais femme au foyer et j'aimais ça. J'ai aussi pas mal pouponné en m'occupant de sa fille, alors toute petite et adorable. Pendant ces années-là, disons que la chanson n'était plus prioritaire pour moi". En effet, Pascal Légitimus était déjà papa d'une fille prénommée Luna Darling née d'une précédente relation.

Suite à leur rupture, les ex ont gardé de bons contacts puisqu'ils ont collaboré en 2007 sur le film New Délire. Pascal Légitimus s'était chargé d'écrire le scénario aux côtés de David Dhawan et d'Éric Le Roch tandis que Pauline Ester avait pris en charge toutes les chansons du film. Suite à leur rupture, la star du trio Les Inconnus a trouvé l'amour avec Adriana Santini, fille de Pierre Santini. Avec elle, il est devenu père de sa deuxième fille : Alicia-Belle née en 2011. "Je suis un père normal, ni sévère, ni gâteux, et puis j'aime bien être un papa qui accompagne, qui élève (...) J'ai deux filles, une de 19 ans, l'autre de 6, c'est une belle expérience", confiait l'humoriste en 2016 à Purepeople.

De son côté, Pauline Ester n'a pas officialisé de nouvelle histoire d'amour suite à sa séparation avec Pascal Légitimus. Très active sur Instagram, la chanteuse a annoncé son grand retour à la télévision pour une émission enregistrée sur France 2 le soir du nouvel an.