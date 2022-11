Pascal Légitimus a eu un enfant avec une chanteuse bien connue : "J'étais femme au foyer et j'aimais ça"

Le célèbre trio Les Inconnus sera de nouveau réuni ce lundi 14 novembre à 21h10 sur TF1 dans une fiction dans laquelle de célèbres humoristes, comédiens et chanteurs reprendront leurs sketchs les plus cultes. L'occasion pour Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus de faire leurs retrouvailles, eux qui sont également annoncés dans un prochain film qui devrait être réalisé par Riad Sattouf.

Pour rappel, ils ont formé pendant plusieurs années un trio comique devenu culte, que ce soit sur scène mais aussi au cinéma. Certains de leurs sketchs sont devenus des références humoristiques incontournables dans l'hexagone. Un succès qui ne les a toutefois pas empêchés de s'épanouir à côté de leur carrière, et de fonder des familles, à l'image de Pascal Légitimus, qui partage sa vie avec Adriana Santini, fille de Pierre Santini, depuis plusieurs années désormais.





En couple pendant "une dizaine d'années"

Ils s'étaient mariés en 2010 avant d'accueillir l'année suivante une petite fille prénommée Alice-Rose. Et depuis, ils semblent inséparables. Mais avant cela, il avait formé, à la fin des années 90, un magnifique couple avec la célèbre chanteuse Pauline Ester, auteure des tubes Le monde est fou et Oui, je l'adore, et maman de sa fille Luna. Il y a quelques années, elle s'exprimait sur sa relation passée avec l'humoriste, dans une interview accordée à La Dépêche du Midi.

"J'ai passé une dizaine d'années avec Pascal Légitimus. A ses côtés, je ne recherchais pas comme une forcenée à enregistrer des disques, à faire des concerts. J'étais femme au foyer et j'aimais ça. J'ai aussi pas mal pouponné en m'occupant de sa fille, alors toute petite et adorable", avait-elle déclaré, alors qu'ils étaient déjà séparés. Mais ils semblent toutefois s'être quittés en bons termes puisqu'en 2007, ils collaboraient ensemble sur le film New Délire, lui écrivant le scénario aux côtés de David Dhawan ainsi qu'Éric Le Roch, et elle s'occupant des chansons du film.