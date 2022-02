Pascal Legitimus : Rares photos de sa femme Adriana Santini et de leur fille Alice-Rose

Tous deux comédiens, ce n'est qu'en 2004 que les regards de Pascal Légitimus et Adriana Santini se croisent pour la première fois. A l'époque, le complice deDidier Bourdon et Bernard Campan met en scène la pièce de théâtre humoristique Cyrano 2 au théâtre du Splendid Saint-Martin à Paris. A la recherche d'un bras droit pour lui donner un coup de main sur la mise en scène, Pascal Légitimus fait la rencontre de celle qui deviendra sa femme. Un coup de foudre rendu public seulement six années plus tard !

Productrice, Adriana Santini est également passée devant la caméra. La comédienne a prêté ses traits à des personnages dans des séries telles que Clara Sheller ou Rose et Val, a décroché des rôles sur grand écran dans Envie ou pas notamment et sur les planches pour les pièces Cyrano de Bergerac et L'éducation de Rita. Ce n'est pas pour rien si Adriana Santini s'est tournée vers la comédie puisqu'elle n'est autre que la fille du comédien et metteur en scène Pierre Santini, vu dans Un homme d'État, Polar ou encore Un printemps à Paris avec Eddy Mitchell. Les chiens ne font pas des chats.