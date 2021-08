Pascal Légitimus en couple pendant 10 ans avec une star des années 1980...

Pour raconter des blagues, il est le premier volontaire. En ce qui concerne sa vie privée, en revanche, c'est une autre paire de manches. Et pourtant, Pascal Légitimus a souvent été en couple avec des femmes relativement connues. Il a par exemple aimé une célèbre chanteuse, star des années 1980, pendant un long moment. L'élue de son coeur, à l'époque ? L'interprète du titre Oui, je l'adore, la seule et l'unique Pauline Ester.

J'étais femme au foyer et j'aimais ça

Ils se sont montrés plutôt discrets et cette époque coïncidait, justement, à un léger passage à vide pour l'artiste à la crinière de feu. C'est ce qu'elle expliquait, en 2015, en toute honnêteté au journal La Dépêche. "Chacun suit son chemin, résumait-elle. Le mien a davantage été motivé par ma vie amoureuse que ma vie professionnelle. J'ai passé une dizaine d'années avec Pascal Légitimus. A ses côtés, je ne recherchais pas comme une forcenée à enregistrer des disques, à faire des concerts. J'étais femme au foyer et j'aimais ça. J'ai aussi pas mal pouponné en m'occupant de sa fille, alors toute petite et adorable."

Qui est Adriana Santini, l'épouse de Pascal Légitimus ?

Pascal Légitimus est papa de deux filles. La deuxième, il l'a eue avec sa compagne actuelle, Adriana Santini. Comme l'humoriste, fils d'un acteur et d'une couturière de théâtre, neveu d'un producteur de télévision, elle avait grandi dans le monde merveilleux de la comédie - elle est l'enfant du grand Pierre Santini. Les amoureux se sont rencontrés sur une scène de théâtre, justement, puisqu'ils ont collaboré sur la pièce humoristique Cyrano 2, en 2004, au théâtre du Splendid Saint Martin. Mais il aura fallu que le temps passe pour que leurs sentiments se confirment : six ans, exactement. De dix-huit ans sa cadette, Adriana Santini a fini par dire "oui" à Pascal Légitimus, aux yeux de la loi, en l'épousant à Boulogne en 2010. L'année suivante naissait leur petite Alice-Rose...

Retrouvez Pascal Légitimus dans l'émission "Restos du coeur", le 6 août 2021 sur TF1.