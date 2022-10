Pauline Ferrand-Prévot très gâtée : elle parade avec un "cadeau de folie" à plusieurs milliers d'euros

Il y a certains avantages à être une personnalité suivie sur les réseaux sociaux et Pauline Ferrand-Prévot vient de s'en rendre compte ! La cycliste française se trouve actuellement à Paris pour quelques jours de repos après une nouvelle saison incroyable. À 30 ans, elle n'a jamais semblé aussi forte et elle sort d'une année tout simplement historique avec quatre titres mondiaux à la clé ! Une réussite phénoménale qui permet à la belle blonde de s'offrir un peu de repos, elle qui vise bien évidemment les Jeux olympiques de Paris en 2024 comme un objectif primordial dans sa carrière.

Il y a quelques semaines, elle a pris une décision importante dans sa carrière en décidant de rejoindre la structure Ineos Grenadiers pour deux saisons. Cela signifie donc qu'elle ne collaborera plus avec son ancien compagnon, Julien Absalon avec qui elle a été en couple pendant de 2016 à 2021. Un changement de vie pour Pauline Ferrand-Prévot, qui semble profiter à fond du temps libre dont elle dispose actuellement. Après s'être offert une belle soirée en tenue chic il y a quelques semaines, elle est actuellement dans la capitale, comme elle le montre sur son compte Instagram.

Une montre Louis Vuitton à plusieurs milliers d'euros

Très active sur la plateforme où elle compte pas moins de 500 000 abonnés, la cycliste se montre très active et elle adore partager des moments de vie avec ses fans. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait hier pour leur montrer l'incroyable cadeau qu'elle a reçu lors de son arrivée à Paris. "Et un immense merci aux équipes de Louis Vuitton pour ce cadeau de folie...", écrit-elle sur une photo de son poignet où est accrochée une sublime montre de la marque de luxe française. Sur le cadran, on peut lire les chiffres 09 et 44, ainsi que les initiales de Pauline Ferrand-Prévot (la photo est à retrouver dans le diaporama). Si la jeune femme n'en dévoile pas le prix, les montres de Louis Vuittion sont rarement bon marché et on peut s'imaginer que celle-ci vaut largement plusieurs milliers d"euros.

Un magnifique cadeau qui semble faire extrêmement plaisir à Pauline Ferrand-Prévot, qui continue de vivre une année incroyable !