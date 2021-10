Pédophilie et inceste : Un papa de Familles nombreuses accablé, sa femme s'explique !

Sur TF1, dans Familles nombreuses, la vie en XXL, Ambre Dol, son mari Alexandre et leurs enfants partagent, à l'instar d'autres tribus, leur quotidien. Et cela plait... ou non. Le technicien de 33 ans est la cible de violentes attaques, notamment quant à son rôle de beau-père. En effet, le couple a eu ensemble deux enfants, Joachim (2 ans et demi) et Winona (1 an et demi), et la belle Ambre Dol était déjà maman de ses trois aînés, Jade (13 ans), Maëlys (11 ans) et Lizandro (6 ans), nés d'une précédente relation. Auprès de Télé Loisirs, cette mère de famille annonce prendre une grande décision.

Devant les caméras de la Une, Alexandre Dol joue son rôle de père et se montre complice et proche des cinq enfants. Mais sa relation avec Jade et Maëlys interpelle certains internautes, allés (trop) loin dans la réflexion. "Ils parlaient de pédophilie et d'inceste, déclare la mère de famille. Je suis allée à la gendarmerie. On m'a reçu et écouté et on m'a dit que ça allait prendre beaucoup de temps, qu'il fallait retrouver les personnes, que c'était de la diffamation publique. J'ai compris que cela serait compliqué. Je me dis qu'ils se ridiculisent en écrivant ça, qu'ils ont une vie malheureuse."

Avant son passage au commissariat pour porter plainte, Ambre Dol a échangé avec ses deux filles. "Elles étaient touchées quand je recevais des critiques. Elles étaient agacées. J'ai expliqué que l'on n'était pas dans le pays des Bisounours et que certaines personnes avaient des vies tristes et qu'ils se donnaient de l'importance derrière leur écran", raconte-t-elle.

Et si Jade et Maëlys vivent mal ces attaques gratuites, Alexandre Dol s'en lave les mains. "Il s'en occupe beaucoup moins des réseaux sociaux. Il a son compte Instagram comme moi mais des fois, je le gère aussi pour lui, indique Ambre Dol. Il n'en parle pas trop, il me laisse gérer toute seule parce qu'il aurait l'insulte facile. Il ne se prendrait pas la tête. Cela serait clair et net." En août dernier, l'heureux père et beau-père avait déjà réagi sur Instagram. "Quand tu as un beau-père qui est froid et distant : les gens critiquent ! Quand tu as un beau-père aimant et impliqué dans l'éducation et la vie de ses beaux-enfants : les gens critiquent aussi ! L'esprit mal placé des gens me fatigue ! Mais vous savez quoi ? Je n'en ai rien à faire !!!", avait-il lâché, agacé.