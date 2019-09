Pékin Express 2019 – Kleofina et Julia éliminées : "On leur faisait peur"

Jeudi 5 septembre 2019, M6 diffusait un nouvel épisode de Pékin Express 2019. Malgré leur bonne volonté et leurs efforts acharnés, Kleofina et Julia ont été éliminées du jeu. Un coup dur pour les Miss qui se voyaient aller plus loin... Pour Purepeople.com, le binôme se confie sur cette course folle, son rapport avec les autres participants et réagit même aux propos jugés sexistes de son copain Briac.

Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez compris que vous êtes éliminées ?

Kleofina : J'ai eu l'impression que ce n'était pas réel, que c'était un cauchemar. Tout s'arrête et j'ai du mal à réaliser que tout s'arrête, que c'est la dernière fois qu'on retrouve Stéphane Rotenberg.

Julia : Dans ma tête, j'étais persuadée que Kleofina avait y arriver. Je me mettais la pression, je me sentais coupable, j'étais hyper mal... Et quand je vois Thomas qui arrive en force, hyper content, qui crie de rage tellement il est heureux – et je le comprends –, je tombe par terre. Je ne réalise pas. Ça faisait quand même 45 jours qu'on y était, c'est énorme. On était sans famille, Kleofina était mon seul repère. Sur le moment, c'est dur. Et j'avais aussi tellement peur que Kleofina se sente coupable.

Que pensez-vous du comportement des frères bûcherons lorsqu'ils avaient le drapeau rouge ?

Kleofina : On ne leur en veut pas, ça reste un jeu. Au final, leur stratégie n'a même pas fonctionné, donc on ne peut pas leur en vouloir d'avoir été un peu bêtes (rires).

Comment avez-vous pris le fait d'être seules contre les frères Mathieu et Thomas et les soeurs Laëtitia et Aurélie lors de l'épreuve avec le sable ?

Kleofina : Je crois beaucoup au karma. Pendant le jeu de la semaine dernière avec les questions à poser, on était alliés avec Mounir et on ne posait des questions qu'à Aurélie jusqu'à la faire tomber.

Julia : Là, ils ont suivi la même stratégie...

Qu'avez-vous à répondre à la polémique autour des propos jugés sexistes de Briac ?

Kleofina : On a vu ça sur Twitter. On connaît Briac, c'est devenu un bon copain et on sait comment il est. C'est vrai qu'à la télé, il peut paraître hyper macho, sexiste. Mais en vrai, il est adorable et vraiment gentil.

Julia : Je pense qu'il manque juste un peu de maturité et qu'il est maladroit, rien d'autre.

Kleofina : Ça lui faisait tellement plaisir d'être avec nous dans le jacuzzi, on ne va pas lui en vouloir (rires).

Avez-vous été victimes de préjugés de la part d'autres candidats du fait que vous soyez Miss ?

Kleofina et Julia : Oui, surtout au début. Personne ne nous prenait au sérieux. Puis, quand on leur a montré de quoi on était capable, c'était le revers de la médaille : on leur faisait peur.

Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous ?

Julia : Je dirais les épreuves physiques. On n'imaginait pas que ce serait aussi dur, Pékin Express. Sachant que même si on faisait quatre ou cinq heures de barque, nos bras n'avaient pas la même force que ceux des bûcherons par exemple... Mais on était tellement à fond, on voulait aller jusqu'au bout ! On a vu ça comme une force et ça nous a montré que, mentalement, on était présentes.

Avez-vous perdu du poids ?

Kleofina : Moi j'en ai pris ! Je ne sais pas comment c'est possible (rires). Je me dis que c'est peut-être du muscle...

Julia : De mon côté, j'ai perdu quelques kilos. Mais c'est parce que j'ai été malade et que je ne mangeais pas beaucoup. Aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre, la seule séquelle que j'ai, c'est la trace que la vachette m'a faite lorsqu'elle m'a foncé dessus.

