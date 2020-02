Pékin Express 2020 : Une voiture a fini dans un ravin

Au même titre que l'aventure Koh-Lanta, l'émission Pékin Express constitue un parcours semé d'embûches que doivent surmonter les candidats. Cette année, pour la saison anniversaire, sept binômes emblématiques seront de retour. Parmi eux, Pauline et Aurélie, les soeurs lilloises, finalistes de la troisième saison en 2008, vont se retrouver mêlées à un accident de voiture...

Le principe du jeu télévisé est simple : les candidats, regroupés en duo, doivent se rendre le plus vite possible d'un point A à un point B, le tout avec un euro en poche. Une course effrénée qui est souvent ralentie par des imprévus plus ou moins graves. Cette année, Pauline et Aurélie se sont fait une petite frayeur. Selon les informations du magazine Télé Star, la voiture qu'elle ont stoppée est tombée dans un ravin. S'il est rapporté que les deux soeurs ont dû se servir de leurs bras pour la tracter, il n'est cependant pas précisé si elles étaient déjà à l'intérieur de l'habitacle au moment de l'accident. Toujours est-il que le duo se souviendra probablement longtemps de cette mésaventure...

Également au casting de cette nouvelle saison, Thierry et son père Maurice, (82 ans, le doyen de l'édition) seront aussi de retour. Fragilisé par la fatigue, Maurice avait déjà été victime de plusieurs mauvaises chutes lors de leur participation en 2018, avant d'avoir, eux aussi, un accident de voiture, heureusement sans graves conséquences.

En 2012, c'est même le présentateur Stéphane Rotenberg qui avait subi un terrible accident de side-car. Après avoir perdu le contrôle du véhicule, l'animateur s'était en effet retrouvé à contre-sens et s'était violemment fait percuter par une voiture. Une scène impressionnante qui a valu plusieurs points de suture et un traumatisme cranien à l'animateur. Heureusement, après quelques examens et un peu de repos, le tournage a pu reprendre.

Retrouvez Pékin Express : Retour sur la route mythique dès le 25 février 2020 sur M6 !