Pékin Express 2020 : Casting, destination... Les premières infos

Mardi 14 janvier 2020, M6 a convié la presse dans ses locaux afin de présenter sa saison All Stars de Pékin Express. Purepeople était présent afin de découvrir les premières images ainsi que les premières informations de cette édition qui s'annonce incroyable.

Cette année, Pékin Express fête ses 15 ans. A cette occasion, la production a pris la décision de faire appel à d'anciens candidats pour la saison prénommée Retour sur la route mythique. Comme pour la première édition, les participants ont eu la chance de s'envoler pour Moscou, en Russie, pour le début de la course. Ils sont également passés par la Mongolie-Intérieure pour finir en Chine, à Pékin. Cette année, les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver le couple Alizée et Maxime (saison 11), les soeurs lilloises Pauline et Aurélie (saison 3), le père et le fils Maurice et Thierry (saison 11), le couple Cécilia et Mathieu (saison 5), les amoureux corses Julie et Denis (saison 9), les frères bûcherons Thomas et Mathieu (saison 12). Fabrice, qui a participé à la dernière édition avec Briac, formera une fois de plus un binôme d'inconnus avec Ingrid (saison 7).

Tous ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans l'espoir de remporter la compétition et les 100 000 euros en jeu. Comme l'a confié l'animateur Stéphane Rotenberg lors de la conférence de presse, des clins d'oeil aux précédentes saisons ont été faits. Le public découvrira de nouvelles épreuves, mais celle de la voiture interdite ainsi que le duel final ont été conservés.

En deuxième partie de soirée, les téléspectateurs pourront suivre Itinéraire Bis. Après Mehdi et Hoang, ce sera au tour des gagnantes de Pékin Express 2019, Laetitia et Aurélie, de se prêter au jeu.