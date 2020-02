Casting Pékin Express 2020 : Photos et portraits des candidats

Cette année, l'émission Pékin Express (M6) fête ses 15 ans. Pour l'occasion, la production a lancé une édition spéciale intitulée Retour sur la route mythique, dans laquelle les téléspectateurs pourront revoir plusieurs anciens candidats. Pour cette édition anniversaire (la treizième), le trajet sera exactement le même que lors de la toute première saison. Les binômes traverseront ainsi la Russie avant de terminer leur course à Pékin. Mais la grande question est : qui sont les candidats qui vont se lancer dans cette aventure intense ?

Maurice (82 ans) et son fils Thierry

Candidats emblématiques de la onzième saison, père et fils ont échoué au pied du podium en 2018, après avoir été contraints d'abandonner de fatigue. Pour autant, les téléspectateurs ont été très impressionnés par leur endurance et leur détermination. Cette année, ils sont donc de retour pour prendre leur revanche et tenter d'aller jusqu'au bout de l'aventure.

Pauline et Aurélie

Finalistes de la troisième saison, en 2008, les deux soeurs originaires de Mouchin et Lecelles, dans les Hauts-de-France, seront également de retour. Très complices, mais aussi émotives et dans l'échange permanent avec les locaux, les soeurs ont fait vivre des moments émouvants aux téléspectateurs. Compétitrices au grand coeur, elles reviennent prêtes à faire le plein d'émotion sans en oublier la course pour autant.

Maxime et Alizée

Les amoureux de la saison onze (2018) ont marqué les esprits par leur sens de la "punchline" et de la compétition, mais aussi pour leur élimination atypique. Ils se sont retrouvés sur la sellette en voulant tenir leur promesse faite à un autre binôme de les attendre avant de passer la ligne d'arrivée. Les amoureux, maintenant mari et femme, vont revenir de plus belle dans la course.

Thomas et Matthieu

En difficulté à cause de la barrière de la langue et peu chanceux auprès des locaux, les frères bûcherons n'ont jamais rien lâché. Leur spontanéité et leur force physique les ont menés jusqu'en demi-finale de la douzième saison, en 2019. Maîtrisent-ils mieux le russe et le chinois que l'espagnol ? Pas sûr !

Cécilia et Matthieu

Originaire de Montpellier, ce couple très sportif et compétiteur était le binôme vainqueur de la saison cinq, en 2010. Séparés depuis plusieurs années, ils reviennent en tant qu'ex. Comment vont-ils vivre ces retrouvailles peu classiques ?

Ingrid et Fabrice

Fabrice, partenaire de Briac en saison douze (2019), espérait à l'époque que la production lui trouve une jolie femme en binôme, c'est chose faite cette fois-ci. Il fera donc équipe avec Ingrid, elle aussi candidate d'un binôme d'inconnus, en saison sept (2011) avec Nicolas. Comment vont-ils réagir à la découverte de l'autre et comment vont-ils s'entendre durant l'aventure ?

Julie et Denis

Jeunes amoureux à l'époque, ce couple de Corses s'est retrouvé en finale de la saison 9, en 2013. Ils sont aujourd'hui parents d'une petite fille et ont ouvert un restaurant. Malgré les années, Denis a toujours le sang chaud au grand désarroi de Julie, mais pour le plus grand bonheur des téléspectateurs à qui il va offrir des séquences cocasses dans cette nouvelle saison.