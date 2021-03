Pékin Express 2021, deux candidats malades toute une nuit : "On a fait que vomir"

Alors que l'équipe de Pékin Express 2021 se trouvait en Ethiopie, tout le monde a dû faire son retour en France en mars à cause du coronavirus. Six mois plus tard, les binômes ont pu retrouver la compétition non pas en Afrique, mais en Grèce. Et le retour était plus compliqué que prévu car les habitants étaient méfiants à cause du virus. Lors de l'épisode du 23 mars par exemple, de nombreux candidats ont eu du mal à trouver un refuge. Si Florent et Noël n'ont pas dormi à la belle étoile, ils ont passé une nuit très compliquée.

Trouver une voiture pour les emmener à destination relevait presque du miracle pour les candidats. Mais c'était encore plus difficile de trouver un toit où dormir la nuit. Sans surprise, les locaux craignaient qu'ils leur transmettent le coronavirus. Beaucoup fermaient donc leurs portes, ce qui a obligé Aurore et Jonathan a dormir dehors. Rose-Marie et Cinzia ont quant à elle passé la nuit sur la terrasse d'une famille ou Nour et Kaoutar (qui ont été victimes de racisme) dans un restaurant. Les collègues catalans eux se sont vus proposer de rester sur un bateau. Ils ont accepté cette offre généreuse, mais on imagine qu'ils l'ont vite regrettée.

Interrogés par Télé Loisirs, Florent et Noël ont révélé qu'ils ont été malades toute la nuit. "On a passé la nuit à vomir ! Quand on est monté sur le bateau, ça allait bien, même si on avait bu quelques bières plus tôt dans la soirée avec nos hôtes. Par contre, vers minuit ou 1h du matin, Noël et moi on s'est mis à donner à manger aux poissons...", s'est souvenu le candidat de 35 ans. Et son acolyte de 48 ans de poursuivre : "J'avais la tête qui pendait vers le bas, accroché à la petite rambarde du bateau... En même temps, nos hôtes nous avait bien accueillis, le repas a été copieux. Cette nuit a été mémorable, on était tous les deux malades !"

Fort heureusement, Florent et Noël allaient mieux le lendemain matin. Ils ont donc pu disputer la nouvelle course dans l'espoir de devenir intouchables avant le duel final. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas échappé au dernier sprint, face à Nour et Kaoutar. Mais ils l'ont remporté, c'est donc la mère et la fille qui ont été éliminées.