Pékin Express : Un candidat emblématique bientôt papa pour la 2e fois

L'un des candidats de Pékin Express vient d'annoncer une grande nouvelle sur son compte Instagram. La femme du principal intéressé est enceinte !

Il s'agit de Mathieu, l'un des frères bûcherons révélé dans l'émission d'aventure de M6 en 2019. Le 16 septembre 2021, le candidat a posté une photo sur laquelle il pose en pleine nature avec sa petite fille Cléa (âgée de 3 ou quatre ans) et sa femme Justine. Le frère de Thomas tient une pancarte sur laquelle il est inscrit "boy", sa merveille en a une dans les mains sur laquelle on peut lire "or" et son épouse porte celle où on peut lire "girl". Le ventre de la future maman est déjà bien arrondi, mais l'ex-participant de Pékin Express n'a pas précisé à combien de mois de grossesse elle en était. "Heureux de vous annoncer que la famille va s'agrandir. Alors vos pronostics ??? Même pour nous se sera la surprise!!!", peut-on lire en légende de la publication.