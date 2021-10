Pékin Express : Un candidat phare est de nouveau papa, discrète annonce pleine de mystère...

Grande nouvelle pour un candidat de Pékin Express ! Mathieu, l'un des frères bûcherons vu dans la célèbre émission d'aventure de M6 en 2019, est de nouveau papa. C'est sur les réseaux sociaux vendredi 1er octobre 2021 qu'il annonce, sans trop en dire non plus, la naissance de ce petit bébé.

Mathieu prend la pose devant la maternité du centre hospitalier universitaire de Dijon-Bourgogne. Lunettes de soleil vissées sur le nez et bouquet de fleurs à la main, il semble rendre visite à sa belle Justine, qui a certainement accouché de leur petit bébé. En légende de ce cliché partagé sur Instagram, le frère de Thomas, lui aussi révélé dans Pékin Express, se contente d'écrire une suite de points d'interrogation accompagnée d'émoji bisous, coeur, pouce levé et bonhomme qui fait un clin d'oeil. En commentaires, les internautes sont nombreux à avoir lu entre les lignes et à le féliciter pour la naissance de son bébé.