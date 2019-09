Penélope Cruz en robe courte, Cécile de France décontractée à la Mostra 2019

Les jours passent et le Festival international du film de Venise 2019 ne cesse de nous surprendre. Depuis le mercredi 28 août 2019, le haut du panier cinéphile défile sur le tapis rouge du palais italien qui se consacre pour l'occasion au septième art, situé sur le Lido. Une tradition que les actrices et acteurs n'auraient loupée pour rien au monde le 1er septembre. Côté international, Penélope Cruz, Gael García Bernal et Édgar Ramírez ont défendu leur dernière oeuvre commune : Wasp Network, du réalisateur parisien Olivier Assayas (sortie prévu le 22 janvier 2020). En robe courte azur griffée Ralph & Russo, la beauté espagnole a dévoilé un hypnotisant jeu de jambes.

Mais le grand écran tricolore a lui aussi été dignement représenté. Même jour, horaire différent, Cécile de France a foulé la moquette écarlate vénitienne dans une tenue chic et décontractée à la fois : un smoking blanc, agrémenté d'un foulard multicolore dans ses cheveux. Elle était accompagnée de sa consoeur Ludivine Sagnier et de deux géants américains : John Malkovich et Jude Law. Une petite troupe bien disparate qui a pourtant été réunie professionnellement par Paolo Sorrentino (Youth, en 2015), à la tête de la nouvelle série The New Pope (pour Canal+, notamment).

Meryl Streep prépare son arrivée

Également aperçue, en marge du Festival international du film de Venise, l'actrice Meryl Streep. Avant de rejoindre le red carpet pour représenter The Laundromat – comédie Netflix dans laquelle elle donne la réplique à Gary Oldman et David Schwimmer –, la star américaine est allée s'installer à l'hôtel Excelsior.

Deux lions d'or d'honneur pour cette Mostra 2019

Qui recevra le Lion d'or cette année ? Qui succédera au film Roma, d'Alfonso Cuaròn, grand gagnant 2018 ? En attendant la réponse, on sait déjà que deux carrières seront mises en lumière avant que la Mostra 2019 ne se clôture le 7 septembre. Julie Andrews (Marie Poppins, La Mélodie du bonheur) et le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar, qu'on ne présente plus !