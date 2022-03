Penélope Cruz et Javier Bardem : Regards tendres et mini-robe pop, le couple fin prêt pour les Oscars

A vingt jours de la cérémonie, s'est tenu le traditionnel déjeuner des Oscars. L'événement était organisé lundi 7 mars 2022 au Fairmont Century Plaza Hotel de Santa Monica, à Los Angeles. D'ores et déjà, Penélope Cruz et son mari Javier Bardem se sont offerts une joyeuse séance de pose sur le photocall. Après quatorze ans d'amour, les deux acteurs apparaissent toujours aussi complices !

Ambassadrice Chanel depuis maintenant trois ans, c'est naturellement vêtue d'une tenue de la maison parisienne que Penélope Cruz s'est présentée aux photographes, non loin d'autres personnalités telles qu'Andrew Garfield, Kristen Stewart, Billie Eilish, Guillermo del Toro ou encore Jessica Chastain. Dans sa mini robe en tweed rose, la star espagnole de 47 ans était visiblement d'humeur joyeuse, bras dessus bras dessous avec sa moitié.

Il faut dire que les amoureux ont de quoi se réjouir : ils sont tous les deux nommés cette année ! Penélope Cruz pourrait remporter le prix de la Meilleure actrice pour son rôle dans le film Madres Paralelas, tandis que Javier Bardem est nommé dans la catégorie du Meilleur acteur pour sa performance dans le biopic Being the Ricardos. Le couple formé par Kirsten Dunst et Jesse Plemons est lui aussi en compétition.

Lors d'une conférence de presse à Madrid le mois dernier, Javier Bardem avait témoigné sa joie d'être nommé en même temps que sa femme : "Je suis très heureux pour ma nomination, mais elle n'aurait pas fait sens sans la sienne, parce que cela n'aurait pas été une célébration, et le fait que les deux soient arrivées en même temps semble magique."

Un couple parfaitement synchronisé

Penélope Cruz et Javier Bardem ont chacun déjà remporté un Oscar : lui avait reçu l'Oscar du Meilleur second rôle en 2008 pour le film No Country for Old Men (voir diaporam ). L'année suivante, celle qui partageait sa vie depuis peu remportait à son tour l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle pour son personnage dans Vicky Cristina Barcelona, film de Woody Allen dans lequel Javier Bardem a joué lui aussi. Drôle de coïncidence : cette nomination pour les Oscars, édition 2022, est la quatrième pour madame, comme pour monsieur.

Leo et Luna (11 et 8 ans), les enfants du couple, pourraient bien voir une nouvelle statuette prendre place à la maison ! Verdict le 27 mars prochain à Hollywood, avec la 94e cérémonie des Oscars, qui retrouve l'incontournable Dolby Theatre après une édition 2021 chamboulée par la crise sanitaire.

