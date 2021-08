Perrie Edwards (Little Mix) a accouché : photos du bébé

Tous les bébés conçus pendant le confinement naissent enfin ! La chanteuse britannique Perrie Edwards et son compagnon, le footballeur international Alex Oxlade-Chamberlain, ont accueilli leur premier enfant à deux. Leur bébé est né le samedi 21 août 2021, comme l'a annoncé la membre des Little Mix sur Instagram, où elle a publié plusieurs photos en noir et blanc des petites mains, oreilles et pieds de son bébé.

Sans révéler son prénom, ni son sexe, Perrie Edwards annonce ainsi tendrement la naissance de son premier enfant. "Bienvenue dans ce monde bébé", a-t-elle légendé, en mentionnant la date de naissance de son bébé. La jeune femme de 27 ans avait confirmé sa grossesse au mois de mai, publiant plusieurs images de son ventre arrondi sur les réseaux sociaux avec le milieu de terrain de Liverpool, également âgé de 27 ans. "Très heureuse de commencer cette vie folle avec mon âme soeur", a tendrement ajouté l'artiste.

Alex Oxlade-Chamberlain a également annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. "Quelqu'un a des conseils pour changer des couches ? Très honoré et heureux d'être papa. Ramenez les nuits sans sommeil", a blagué l'athlète sur Instagram.