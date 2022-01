Pharrell Williams en famille, Sébastien Tellier... Spectateurs matinaux pour Chanel

Pour ses défilés, Chanel peut toujours compter sur la présence de ses ambassadeurs ! Outre Charlotte Casiraghi, Pharrell Williams et Sébastien Tellier ont assisté à celui du mardi 25 janvier 2022. Les deux hommes ont observé la Monégasque à cheval et découvert la nouvelle collection Haute Couture de la maison.

Après le défilé Métiers d'Art au 19M en décembre dernier, Chanel a réinvesti le Grand Palais ! Mardi matin puis à la mi-journée, le monument du 8e arrondissement a accueilli les invités des deux défilés Chanel. Les plus matinaux ont assisté à celui de 10h. Parmi eux, figuraient Pharrell Williams, son épouse Helen et leur fils de 13 ans, Rocket, les actrices Elsa Zylberstein, Anna Mouglalis et Juliette Dol, la réalisatrice Sofia Coppola et Abd Al Malik.

Carole Bouquet était elle aussi de la partie ! Confortablement assise au premier rang, l'actrice a pu suivre du regard sa belle-fille Charlotte Casiraghi. La cavalière monégasque (mariée au fils aîné de Carole Bouquet, Dimitri Rassam) a ouvert le défilé Chanel à cheval, vêtue d'une veste en tweed noir, d'une bombe et de bottes.

Charlotte est également la star du film consacré à la collection Haute Couture printemps-été 2022 de la maison Chanel.