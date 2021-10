Pharrell Williams et son épouse Helen Lasichanh : très rare photo de famille avec leur fils

Pharrell Williams prend du bon temps en famille. L'artiste américain de 48 ans vient de publier une photo de famille sur les réseaux sociaux, où il prend la pose avec son épouse Helen Lasichanh et leur fils de 12 ans, Rocket Ayer. Ensemble, ils profitent d'un voyage inoubliable en Égypte, où ils ont pu visiter les plus beaux monuments du pays, notamment le temple funéraire de la reine Hatchepsout, si singulier avec ses colonnes et statues immenses.

On a également pu voir Pharrell Williams devant les pyramides de Gizeh, posant pour l'artiste français JR à l'occasion de la sortie de sa toute première NFT, ces crypto-arts qui s'échangent et se revendent comme des monnaies virtuelles. Le rappeur américain s'était également arrêté à Venise avec sa famille et avait même profité d'un voyage dans le fabuleux Orient-Express, le temps d'un repas de son ami Jean Imbert à la table d'Omar Sy, JR, et Hélène Sy.