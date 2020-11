Phil Collins : Son ex-femme Orianne réclame 20 millions pour arrêter de squatter sa maison

C'est un retour de flamme qui lui a coûté cher... et qui aurait pu coûter encore plus ! Séparé d'Orianne en 2006, Phil Collins avait recraqué pour ses beaux yeux dix années plus tard. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, les deux ex sont bel et bien divorcés et s'en donnent à coeur joie par avocats interposés. Il faut dire que l'ancienne compagne du chanteur tape très fort. Elle s'est remariée à Las Vegas le 2 août dernier avec un certain Thomas Bates, 31 ans, et s'est installée avec lui dans la maison de celui qui fut son époux, située à Miami Beach, en Floride, après avoir forcé les serrures.

Elle n'était pas venue pour bouder son plaisir. Alors que Phil Collins avaient officiellement ordonné aux mariés de quitter les lieux avant le 12 octobre 2020, Orianne est restée confortablement installée pour profiter de sa lune de miel. Et pour partir, elle réclamait la somme de 20 millions de dollars - soit la moitié de la valeur de la demeure - en prétextant qu'elle en était également propriétaire selon un "accord passé à l'oral". Ce qui, évidemment, n'a aucune valeur ni aucune crédibilité aux yeux de la loi. Heureusement, tout est bien qui fini bien. Nos trois personnages se sont retrouvés lors d'un face à face, pour la première fois, le vendredi 30 octobre, et seraient tombés d'accord.

Leur plan a été bouleversé

Orianne et Thomas Bates quitteront bien la maison qu'ils squattent depuis cet été en janvier 2021. Ils laisseront ainsi une chance à Phil Collins de la mettre sur le marché immobilier. "Ils planifiaient de garder cette demeure en otage pendant une longue procédure judiciaire, explique Jeff Fisher, l'avocat de Phil Collins. Mais leur plan a été bouleversé quand un nouveau juge a décidé que tout se terminerait la semaine prochaine." Les agents immobiliers vont pouvoir se charger de la mise en vente en attendant que les locataires fassent leurs valises en début d'année prochaine. Le chanteur devrait aussi récupérer les objets de collections inestimables qui y sont stockés.

Quand leur divorce a été prononcé, Orianne avait obtenu la somme rondelette de 46,68 millions de dollars. Largement de quoi subvenir à ses besoins et à ceux des enfants qu'elle a eu avec Phil Collins, Nicholas, 19 ans, et Matthew, 15 ans pour le restant de leurs jours. On ignore si 20 millions de dollars viendront compléter son compte en banque. Peu de chance, selon Jeff Fisher, qui prévoit déjà "une fin rapide et concluante" à cette folle requête...