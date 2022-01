Philippe Bouvard : Que devient le célèbre créateur des Grosses têtes ?

Il est un grand nom du monde médiatique. Philippe Bouvard est en effet à l'origine de la création des Grosses têtes, désormais animées par Laurent Ruquier. Aujourd'hui âgé de 92 ans, il mène son petit train de vie loin des caméras et des plateaux télé. Mais que devient le journaliste, écrivain, humoriste et animateur français ?

S'il s'est retiré du paysage audiovisuel, Philippe Bouvard n'a pas pour autant arrêté l'écriture. Ainsi, en 2021, il a publié On s'en souviendra !, son récit d'une année de Covid-19 au cours de laquelle il a pris soin de noter ses humeurs et réflexions. "En fait j'ai eu l'idée, née du confinement, de prendre des notes tous les jours pendant 18 mois", confiait-il à nos confrères de Franceinfo en novembre 2021. Des confidences faites un mois après qu'il a contracté lui-même la Covid-19. "J'ai attrapé le virus dans un casino, mais, asymptomatique, j'ai échappé au risque d'une issue fatale que fait courir l'infection aux plus de 90 ans", avouait-il au magazine Soir Mag. En parallèle de ses écrits, Philippe Bouvard a pris les commandes d'une chronique pour VSD en 2020.

Une santé de fer pour le retraité qui a quitté Paris pour profiter du soleil de la Côte d'Azur. Philippe Bouvard s'est en effet installé avec son chien, un yorkshire, dans un "penthouse au huitième étage d'un immeuble" très bien situé sur les hauteurs de Cannes. De là, il a une vue d'ensemble sur le superbe paysage et dresse le bilan de sa carrière. "J'ai la sensation d'avoir fait ce que je voulais faire, et de l'avoir fait complètement, confiait-il à Franceinfo. Je ne peux pas me plaindre. J'ai la sensation d'avoir fait les métiers pour lesquels j'ai eu une vocation."

Rappelons que sa dernière apparition publique date de novembre 2020, lorsqu'il avait reçu des photographes dans son appartement cannois à l'occasion de la sortie de son livre Des grumeaux dans la passoire, dans lequel il raconte des anecdotes croustillantes sur les stars fréquentées au cours de sa vie. Quelques mois plus tôt, en juillet, il assistait à l'inauguration du restaurant Da Laura à Mougins. Désormais, Philippe Bouvard profite de son temps libre. Du repos bien mérité pour celui qui est arrivé au Figaro à l'âge de 17 ans comme coursier et qui a connu une ascension fulgurante !