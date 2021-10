Philippe Bouvard, 91 ans et touché par le coronavirus : les conséquences sur son quotidien

À 91 ans, Philippe Bouvard n'a pas dit son dernier mot. Pour preuve, il s'assied sur sa retraite bien méritée et s'engage dans une tournée promotionnelle à l'occasion de la sortie de son livre On s'en souviendra, paru aux éditions L'Archipel le 21 octobre 2021. Un ouvrage dans lequel il revient sur l'année noire qu'a été 2020, marquée par l'arrivée de la Covid-19 dans nos vies. Un virus mortel qu'il a lui-même contracté entre deux confinements.

Lors d'une interview accordée au magazine Soir Mag, Philippe Bouvard a évoqué cette période qui lui a malheureusement laissé quelques séquelles. "L'odorat revient peu à peu, mais le goût est encore incertain, ce qui m'interdit, pour l'instant, de continuer à jouer les gastronomes", a-t-il confié. Le journaliste reconnaît toutefois avoir eu beaucoup de chance dans son malheur : "J'ai attrapé le virus dans un casino, mais, asymptomatique, j'ai échappé au risque d'une issue fatale que fait courir l'infection aux plus de 90 ans."

L'ancien animateur des Grosses Têtes - qui ne digère toujours pas que Laurent Ruquier soit à sa place sur RTL -, une fois au courant de son état, a tout de même respecté les règles de l'isolement et a passé "deux semaines dans (sa) chambre sans recevoir d'autre visite que celle de Toutou, (son) cher compagnon". Et d'ajouter : "Plus fatigué que d'habitude, j'ai néanmoins vécu normalement."

Effrayé par l'idée d'avoir été la cible du coronavirus, Philippe Bouvard n'a alors pas hésité lorsqu'il a eu l'opportunité de se faire vacciner. "Avec deux doses, car on ignorait alors que pour les malades, une seule dose suffisait", a-t-il précisé. Philippe Bouvard a même fini par se faire injecter une troisième dose, comme il est recommandé aujourd'hui pour les plus de 65 ans. Une dernière dose reçu "le jour même de la sortie de ce livre" !