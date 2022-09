Philippe de Belgique : Mariage de sa nièce Maria Laura, rayonnante dans une robe surprenante

C'était un jour un peu particulier pour la famille royale belge : attristée, comme beaucoup, par la mort d'Elizabeth II ce jeudi 8 septembre, elle a retrouvé le sourire ce samedi pour un bel événement : le mariage tant attendu de la princesse Maria Laura, fille de la princesse Astrid, la grande soeur de l'actuel roi Philippe. A 34 ans, la jeune femme a épousé l'homme de sa vie William Isvy, un homme d'affaire franco-britannique de trois ans son cadet.

Vêtue d'une robe courte Gucci ainsi que d'escarpins à talons carrés, la jeune femme a pris la pose avec son époux, avant d'échanger avec lui un chaste baiser sur la joue, mais semblait ravie de se marier enfin avec celui qu'elle avait rencontré à Londres, où elle a fait ses études et réside désormais. Un jeune financier très apprécié par ses beaux parents : en effet, lors d'une conférence de presse il y a quelques semaines, la princesse Astrid et son mari, Lorenz d'Autriche-Este (descendant des Habsbourg) n'avaient pas tari d'éloges sur leur gendre.

Le décrivant comme "fantastique, travailleur, joyeux, avec un sens de l'humour et de la famille, sportif et déterminé", ils avaient ensuite raconté qu'il aime "tout savoir et tout comprendre en amont" et avaient conclu par plusieurs compliments : "Il est discret et ouvert. Il est intelligent et aime mettre la barre très haut". Bref, un jeune homme très intégré dans sa belle-famille et qui devrait s'y épanouir.

Maria Laura n'est pas la première de la famille à se marier : en effet, son frère aîné Amadeo (36 ans) avait épousé Elisabetta Rosbosch von Wolkenstein avant d'avoir deux enfants avec elle, Anna-Astrid, 6 ans et Maximilian (3 ans). La jeune femme a d'ailleurs pu compter sur son frère pour son mariage mais également sur son cadet Joachim (30 ans), et ses deux petites soeurs Luisa Maria (26 ans) et Laetitia Maria (19 ans).

Son grand-père, l'ancien roi Albert II, avait fait le déplacement avec sa femme, la reine Fabiola. Son oncle, le roi Philippe était également présent avec sa tante, la reine Mathilde et leurs enfants, la princesse héritière Elisabeth, 20 ans, les princes Gabriel et Emmanuel (19 et 16 ans) ainsi que la princesse Eleonore (14 ans). Son autre oncle, le prince Laurent, était également présent en compagnie de ses enfants Louise, 18 ans, Nicolas et Aymeric, 17 ans. Enfin, sa tante Delphine, la fille illégitime de son grand-père Albert II avait également été invitée.