Delphine de Belgique surprend par son look éblouissant à Canneséries, avec son compagnon

La 5e édition de Canneséries a ouvert ses portes le 1er avril, décernant d'entrée de jeu un prix à la populaire comédienne Gillian Anderson. Le festival a depuis vu défiler un parterre de stars de Louane en mini-jupe à Shy'm en robe en cuir. Le 4 avril, il fallait aussi compter sur... Delphine de Belgique.

A 54 ans, la fille illégitime de l'ancien roi des Belges - Albert II l'a finalement reconnue en janvier 2020 après des années de bataille juridique - a fait sensation sur le tapis rose de l'évènement cannois grâce à son look du jour. Il faut dire que Delphine de Belgique portait une de ses propres créations. Une "robe-oeuvre d'art" issue de la ligne Wearable Art Collection dont elle est la créatrice et "dont les tissus reprennent les motifs de ses célèbres oeuvres poétiques et exécutoires", précise le site spécialisé Histoires Royales. La tenue en question, une robe chemisier à manches longues et ceinture à la taille, aux inscriptions colorées, est appelée "The WTFH Bubble Statement Dress" par sa créatrice. Elle avait complété son look par de grosses bottes noires en cuir avec des motifs en forme de coeurs roses.

Delphine de Belgique, qui a obtenu le prédicat d'altesse royale et est donc devenue princesse, était accompagnée pour cette sortie inattendue au Palais des Festivals. En effet, celle qui est artiste plasticienne de métier, a pris la pose au bras de son compagnon, le discret Jim O'Hare. Un Américain d'origine irlandaise avec qui elle partage sa vie depuis 2003. Le couple a eu deux enfants : Joséphine, née en 2003, et Oscar, né en 2008.

Nul doute que les amoureux ont passé un agréable moment devant les projections prévues ce lundi 4. Au programme de cette journée ? Derby Girl saison 2, Des gens bien ordinaires ou encore Séries : British Touch, qui revenait à l'aide d'extraits et rencontres avec des scénaristes et comédiens sur les séries britanniques qui ont marqué le petit écran au fil des années. Delphine de Belgique doit bien connaitre certains programmes d'outre-Manche, puisqu'elle a elle-même vécu quelques années au Royaume-Uni. Elle a notamment été diplômée en 1991 de la Chelsea School of Art.

Pour rappel, Canneséries fermera ses portes le 6 avril.