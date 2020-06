Philippe Etchebest, ancien boxeur : rare vidéo de ses exploits

Avant d'être le grand chef que l'on connaît, Philippe Etchebest a fait carrière dans le sport, et plus précisément la boxe ! Une partie de sa vie partagée hier, mercredi 24 juin 2020, sur M6 dans le document Philippe Etchebest, destin d'un chef hors du commun qui retrace le parcours de vie du célèbre juré de Top Chef .

Sur des images inédites, l'acolyte de Michel Sarran, Hélène Darroze et Paul Pairet se dévoile sur un ring. Alors âgé de 27 ans à l'époque où cette vidéo a été enregistrée, le chef doublement étoilé et élu Meilleur Ouvrier de France (MOF) se préparait à combattre. En marcel et short de boxe, casqué et ganté, Philippe Etchebest, qui avait encore des cheveux, enchaîne les coups ainsi que les victoires. "Sur le ring, c'était un costaud, lance Dominique Toulousy, l'ancien chef de la star au restaurant Les Jardins de l'Opéra à Toulouse. Il a été jusqu'en finale des championnats de France en catégorie amateur poids lourd." De son côté, Philippe Etchebest se souvient : "J'aimais ça, j'aimais le contact. C'est tellement intense, tellement fort, tellement puissant... J'aime ce rapport de force."

La boxe ou la cuisine, il a fallu choisir

La boxe, une véritable passion pour lui... autant que la cuisine. Ainsi, il jonglait entre les deux. "Je m'entraînais tous les jours, cinq jours par semaine j'étais à la salle, raconte-t-il. Je bossais six jours sur sept à l'époque. À 8h, j'étais au marché ; 9h, en cuisine ; 15h, je sortais de la cuisine : à 15h30, j'étais à la salle jusqu'à 17h30. Puis à 18h, j'étais en cuisine jusqu'à minuit." Un rythme effréné qui n'a pas pu durer : le jeune chef a dû faire un choix.

"Souvent, les matchs de boxe se passaient le samedi. Donc c'est vrai que c'était quand même mon second, mon chef, et ça faisait une personne importante qui manquait dans la brigade, poursuit Dominique Toulousy. Je l'ai pris et je lui ai parlé, je lui ai dit que la boxe, ce n'était peut-être pas l'avenir et que lui était un grand cuisinier." Des conseils qui ont été entendus par celui qui vit au quotidien avec sa femme Dominique et leur fils adoptif Oscar-Louis qui a "préféré arrêter". "C'était plus raisonnable parce que je n'avais plus le temps de m'y consacrer, confie-t-il. Et inconsciemment, ça a déclenché quelque chose. Et là, je me suis dit : pourquoi ne pas essayer d'aller plus loin en cuisine et prouver que j'étais capable d'être chef." Un objectif qu'il a depuis largement atteint !