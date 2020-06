Philippe Etchebest jeune et avec des cheveux : des images inédites dévoilées

Philippe Etchebest était à l'honneur le 24 juin 2020, sur M6. Après un épisode de Cauchemar en cuisine, la chaîne a diffusé le documentaire Philippe Etchebest, destin d'un chef hors du commun. L'occasion d'en apprendre plus sur le chef étoilé de 53 ans et de découvrir des photos ou images inédites de lui quand il était plus jeune... et chevelu.

D'ordinaire plutôt discret en ce qui concerne sa vie privée, Philippe Etchebest a accepté d'être suivi par les caméras de M6 pour retracer son incroyable parcours. Ses proches, parmi lesquels sa maman et son papa, ont accepté d'en dire plus sur le membre du jury de Top Chef. Dès son plus jeune âge, l'époux de Dominique a fait du sport, dont le rugby. Une photo a été dévoilée, l'occasion de le découvrir plus mince et avec des cheveux. Ses parents ont aussi ressorti des photos d'enfance au moment de confier que leur fils venait leur donner un coup de main dans le restaurant familial.

Philippe Etchebest a aussi accepté de dévoiler des photos ou vidéos de lui à l'époque où il débutait sa carrière dans la restauration. De rares images que les téléspectateurs de M6 ont dû savourer car, jusqu'ici, ils n'avaient eu l'occasion de découvrir que sa première télévision en 1990 dans l'émission Télé Caroline sur France 3. À l'époque, il avait 21 ans et travaillait en tant que second au Clos Longchamps, restaurant de l'hôtel Méridien à Paris. À l'origine, c'était son chef Jean-Marie Meulien qui devait se rendre sur le plateau. Mais, à cause d'un imprévu, il avait été obligé de se désister et avait demandé à son protégé de le remplacer. Une fois de plus, il a impressionné avec sa cuisine.

Depuis plusieurs années, Philippe Etchebest affiche un nouveau look. C'est en effet le crâne rasé que le public l'a connu dans Cauchemar en cuisine, en 2011.