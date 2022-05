Philippe Etchebest hospitalisé après un empoisonnement du sang : sa grosse erreur en cuisine

Sa présence télévisuelle ne lui suffisait apparemment plus et Philippe Etchebest a donc décidé de se lancer sur YouTube. En effet, depuis un petit moment maintenant, le célèbre chef étoilé publie régulièrement des vidéos sur la plateforme sociale où il partage ses petits secrets en cuisine, ses recettes préférées mais où il parle également de son autre passion : la musique, lui qui est batteur dans un groupe de rock.

Dimanche 22 mai 2022, les fans du juré de Top Chef ont pu apprécier une nouvelle apparition de sa part sur YouTube où il était accompagné de deux influenceurs sportifs : Tibo InShape et Juju FitCats. Ensemble, ils ont relevé le défi de concocter des plats gourmands mais sains pour toute une journée. Et entre deux cuissons, le couple d'influenceurs s'est permis de questionner Philippe Etchebest sur son parcours, ses préférences culinaires ou encore sur les accidents qu'il a pu rencontrer en cuisine. Sur ce dernier point, l'époux de Dominique a justement révélé qu'il s'était déjà retrouvé gravement blessé à ses débuts.

"Le pire bobo que j'ai eu, je préparais une soupe de poisson. Et en nettoyant le poisson, je n'ai pas fait gaffe et je me suis fait piquer par une vive", a-t-il raconté. Et d'expliquer que son état s'était aggravé de jour en jour : "Au bout d'une semaine, je n'étais vraiment pas bien. J'arrive en cuisine, j'avais des yeux comme ça. Le chef me regarde, il croyait que j'avais fait la fête toute la nuit. Il me demande si ça va, je lui dis 'Non, non, ça ne va pas'. Et puis je lui montre mon bras. J'avais toute une chaîne de ganglions le long du bras". Paniqué, le chef de Philippe Etchebest à l'époque lui a alors tout de suite ordonné de se rendre à l'hôpital car il était victime d'un empoissonnement du sang, la faute à l'absence de prise en charge.

Philippe Etchebest a assurément appris de ses erreurs depuis. Celui qui arbore un nouveau look partage aujourd'hui ses conseils auprès d'amateurs de cuisine à la télé avec Cauchemar en cuisine ou avec des jeunes chefs déjà confirmés dans Objectif Top Chef et Top Chef.