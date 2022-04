Philippe Etchebest "hypermauvais" pour ses vacances en famille : il révèle comment "gère" sa femme Dominique

Fille d'un boucher, Dominique a croisé Philippe lorsqu'il travaillait pour son papa. Le coup de foudre est immédiat. Pour la séduire, Philippe lui offre un bouquet de roses en chocolat (qu'il a, bien sûr, confectionné lui-même). Depuis le couple ne s'est jamais quitté. Leur bonheur s'est concrétisé par un mariage en 1994 mais aussi par l'adoption d'un garçon prénommé Oscar-Louis, au Mexique en 2005. Interviewé par le Parisien, le Chef étoilé a révélé à quel point son épouse lui était indispensable au quotidien.

Élu meilleur ouvrier de France, celui qui a décroché une étoile au Michelin pour Maison Nouvelle, sa nouvelle adresse bordelaise, a révélé que son épouse savait parfaitement gérer l'intendance de leur maison, de leur restaurant mais aussi de leurs vacances en famille : "Ah là, je suis hypermauvais... c'est ma femme qui gère ça, je me laisse porter". Pour leurs prochaines vacances (organisées tous les deux ans), les amoureux ont d'ailleurs décidé de s'envoler pour le pôle Sud après avoir été en Islande et en Laponie. "On ne vient pas m'y demander une photo, et ça me va parfaitement" ajoute-t-il avec humour.