Cauchemar en cuisine : Un couple au bord de la fermeture et face à une terrible nouvelle, explications...

La très attendue onzième saison de Cauchemar en cuisine débarque ce mercredi 15 septembre 2021 sur M6 . Le principe reste le même que les précédentes éditions : Philippe Etchebest a pour mission de venir en aide à des restaurateurs en difficulté financière mais pas que. Direction Notre-Dame-de-Vaulx, dans l'Isère, pour le célèbre chef bordelais. Sur place, il retrouve Béatrice et Patrice, au bord de la fermeture. En attendant la diffusion de cet épisode, les patrons de l'établissement ont évoqué leurs problèmes sur les réseaux sociaux.

En mai dernier, alors qu'ils s'apprêtaient à rouvrir les portes de leur restaurant après sept mois de fermeture, crise sanitaire liée à la Covid-19 oblige, le couple s'est exprimé. "Patrice et moi même remercions la mobilisation des vaulxois qui par leurs dons nous ont permis de payer nos factures, sans eux nous aurions eu du mal a faire face, lance Béatrice sur Facebook. J'ai une pensée profonde aux restaurants et commerces qui n'ont pas eu le choix et ont dû prendre la décision de fermer définitivement leurs établissements. Tout le monde n'a pas eu la chance d'être soutenu comme nous l'avons été, le coeur serré mais entier nous vous avons concocté un menu d'ouverture qui pourra se prendre sur place (terrasse) si le soleil est au rendez-vous." C'est donc grâce à la générosité des habitants de Notre-Dame-de-Vaulx que le couple s'en est en partie sorti.

Béatrice et Patrice face à la triste perte de leur chef

Mais si les soucis financiers semblaient à ce moment-là derrière eux, Patrice et Béatrice ont dû faire face à une peine de coeur... "La crise sanitaire aura laissé beaucoup de peine, je pense très particulièrement a toi Philippe qui nous a quittés. Tu n'as pas pu faire face alors tu en as décidé autrement, ce choix est difficile à accepter mais c'était le tien, tu as déjà laissé un grand vide dans le monde de la cuisine. Tu étais un CHEF. La crise sanitaire a été plus forte que toi", peut-on lire. Des mots auxquels s'ajoutent des émoji en pleurs. Il n'en fallait pas plus pour imaginer le pire... "Cette ouverture je vais te la dédier à toi qui pourtant m'avait soutenue", conclut Béatrice.