Philippe Etchebest : Sans barbe, torse nu et sacrément musclé, il change radicalement de style !

C'est un personnage haut en couleur, dont le style a parfois été imité mais jamais égalé : Philippe Etchebest est incontournable sur M6, entre l'émission phare Top Chef, dans laquelle il fait partie du jury, et bien sûr Cauchemar en Cuisine, dans laquelle il se rend dans des restaurants en difficulté pour relever le nombre de clients et souvent passer un vrai coup de propre dans l'établissement.

Et avec son crâne rasé et sa grosse barbe, les patrons concernés le voient souvent arriver de loin ! Mais saviez-vous qu'il a parfois changé de style... pour le compte d'une de ses émissions justement ? En 2013, il avait en effet tourné un épisode de Cauchemar à l'Hôtel qui a marqué ses fans. Sur le même principe que l'émission de base, cet épisode le voyait noter un établissement, la chambre, la salle de bain, le service d'étage, etc....

Et une séquence avait beaucoup impressionné les téléspectateurs : alors qu'il sortait de la douche qu'il venait de tester, il était apparu en serviette, torse nu et surtout... sans barbe ! Un look totalement inhabituel pour le sévère chef, que certaines téléspectatrices avaient d'ailleurs trouvé plutôt sexy comme cela et qui rappelle avec sa montagne de muscles qu'il ne faut pas trop l'énerver...