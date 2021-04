Philippe Etchebest (Top Chef 2021) à genoux face à Matthias : ce qu'il s'est passé en off

Mercredi 28 avril 2021, M6 diffusait un nouvel épisode de Top Chef. La soirée a été marquée par l'élimination de Bruno aux portes des quarts de finale, mais pas uniquement. En effet, lors d'une épreuve, Matthias a bluffé les quatre chefs au point même que Philippe Etchebest s'est agenouillé devant lui ! Auprès de 20 Minutes, le candidat raconte les coulisses de la scène.

En deuxième épreuve, les candidats encore en lice avaient pour mission de proposer un show culinaire. Mission accomplie pour Matthias qui a proposé des bouchées chacune trop sucrée, trop acide, trop grasse et trop pimentée à goûter avec les doigts. Il a équilibré l'ensemble des goûts en une superbe tartelette. Du génie pour Michel Sarran, Paul Pairet, Hélène Darroze et Philippe Etchebest, qui s'est incliné face à Matthias. Le quatuor est d'ailleurs unanime, il s'agit certainement là de l'une des meilleures réalisations de l'histoire de Top Chef !

Mais lors du tournage, le jeune chef ne visualise pas l'intégralité de la dégustation et ne sait donc pas ce que pensent les jurés de son "apologie de l'excès". Il découvre alors le verdict en même temps que ses camarades. "Quand le chef Etchebest s'est agenouillé, je n'ai pas compris ce qu'il m'arrivait. Tout le monde était choqué, même les candidats, tout le monde hallucinait", se souvient-il.

Le plat de Matthias proposé dans son restaurant

Cette victoire, il n'en croyait pas ses yeux. Surtout que l'idée lui est venue "très tard" et qu'il estimait avoir proposé quelque chose d'assez sommaire. "Dans l'approche, c'était une planche avec quatre condiments et ma main dessinée comme un enfant de 6ème. Je trouvais ça simple", confie-t-il. Du simple qui séduit, et c'est l'essentiel.

L'assiette est celle qui lui "correspond plus" parmi toutes celles qu'il a pu proposer durant le concours culinaire de M6. "Ça correspond bien à ma ligne de conduite et à ce que je veux faire plus tard. C'est vraiment cool que c'est celle-là qui ait tant marché", explique Matthias. Et c'est pour cette raison qu'il compte la proposer dans son restaurant parisien Substance, dès la réouverture des établissements, une fois la Covid-19 derrière nous.