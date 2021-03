Philippe Gildas, ses derniers jours pénibles : sa veuve Maryse raconte, "il n'était plus l'homme qu'il a été"

Il y a plus de deux ans, un 28 octobre 2018, Philippe Gildas est mort à l'âge de 82 ans. Le célèbre journaliste et animateur inoubliable de Nulle part ailleurs succombait à un cancer qui s'était déclaré sur le rein gauche. Il a ainsi laissé derrière lui ses trois enfants nés d'un premier mariage, Gildas, Hervé et Christophe, mais aussi celle qui l'aura accompagné pendant trente-six ans et jusqu'à la fin de sa vie : son épouse Maryse.

Depuis, l'ancienne figure d'Europe 1 s'efforce de lui rendre hommage et d'entretenir son souvenir, comme lundi 21 mars 2021, sur Non Stop People. Maryse Gildas était l'invitée de L'Instant De Luxe. L'occasion pour elle d'évoquer la fin de vie de son mari. "Il est parti tout doucement. Je n'ai pas l'impression qu'il ait souffert mais il n'était plus l'homme qu'il a été. Il était quelqu'un d'autre, il s'est évanoui. Le 28 octobre, il est parti mais je ne peux pas dire dans la souffrance", s'est-elle souvenue.

Et de poursuivre : "Je pense qu'il ne s'est pas vu partir. Il avait des délires... Il refaisait du Nulle part ailleurs de son lit. Tout Nulle part ailleurs revenait. Moi, il me reconnaissait à la fin. Il me serrait la main donc je suppose qu'il me reconnaissait mais non, ce n'était plus l'homme que j'avais aimé. Il s'est éteint, comme une bougie, tout doucement et plus rien". Maryse Gildas a également révélé les derniers mots que lui a adressé Philippe Gildas avant de disparaitre. "Quand il me serrait la main, il m'a dit : 'Tu sais, je ne t'ai jamais trompée'. C'est la dernière phrase qu'il m'a dite, après il n'était plus lucide".

Si elle se dit apaisée aujourd'hui et davantage encline à parler de son défunt époux, Maryse Gildas n'est pas moins marquée par son absence. Elle admet d'ailleurs que le plus dur au quotidien "c'est la solitude, le manque de lui". Heureusement, Maryse est très bien entourée, notamment par ses amis Antoine de Caunes, Muriel Robin ou encore Laurent Ruquier.