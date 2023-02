Philippe Lacheau craque pour un célèbre chanteur français, tendres déclarations : "Je l'aime d'amour"

Il a un coeur gros comme une maison. En couple à la vie comme à la scène avec Élodie Fontan, papa d'un petit Raphaël, Philippe Lacheau a toujours une pensée pour ses nombreux amis, qui composent la célèbre Bande à Fifi. Mais pas seulement. Il y a un chanteur dont la générosité le fait fondre. Entendre sa voix le fait vibrer, le croiser est un bonheur perpétuel... et c'est pourquoi il lui a proposé de faire une courte - mais hilarante - apparition dans son dernier film Alibi.com 2, qu'il a récemment présenté en exclusivité le soir de la cérémonie d'ouverture du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, le 16 janvier dernier.

Cet heureux élu n'est autre que le talentueux Patrick Fiori, qui est à l'affiche du film qui sortira en salles le 8 février 2023. Les deux artistes se sont rencontrés alors qu'ils participaient à un concert des Enfoirés et ils ont immédiatement eu un coup de foudre amical. "J'ai découvert quelqu'un de très sympa et de très drôle, explique Philippe Lacheau sur RFM, à Bernard Montiel, le 4 février 2023. C'est pour ça que je lui ai proposé de faire cette apparition dans le film. Je le remercie vraiment d'être venu dans le film parce que les gens rient fort sur sa séquence. Il vient chanter au mariage, je ne vais pas spoiler, mais voilà... Patrick Fiori, je l'aime d'amour".

Suite de la comédie sortie en 2017, Alibi.com 2 dévoile les nouvelles aventures rocambolesques de Greg and co. Ce dernier a promis à Flo d'arrêter les magouilles mais il se décide à mentir une toute dernière fois pour ne pas avoir à lui présenter ses parents - son père, incarné par Gérard Jugnot, est le pire des filous quand sa mère, jouée par Arielle Dombasle, est actrice de charme. Évidemment, leur mariage ne va pas se passer comme prévu et Patrick Fiori sera victime de drôles de péripéties... à découvrir au plus vite au cinéma, dès le 8 février 2023. Le rendez-vous en salles obscures est pris !