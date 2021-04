Philippe Venault est mort

Triste nouvelle pour le monde du cinéma. Le réalisateur Philippe Venault est décédé des suites d'une longue maladie à l'âge de 73 ans, annonce Le film français, ce samedi 3 avril 2021. Une information confirmée sur Twitter par le journaliste de l'AFP Jean-François Guyot.

Philippe Venault, né en 1947, était bien connu du petit écran pour avoir réalisé de nombreux téléfilms et séries. Celui qui avait également été journaliste, a notamment réalisé plusieurs épisodes de Nestor Burma, Joséphine, ange gardien et Boulevard du Palais. En 2017, on pouvait découvrir son dernier téléfilm, À la dérive, un drame avec Antoine Duléry et Marie Kremer. En plus de 50 ans de carrière, il avait collaboré avec Gérard Jugnot (La Loi d'Alexandre), Thierry Godard (Palace Beach Hôtel), Thibault de Montalembert (Saïgon, l'été de nos 20 ans), Clémentine Célarié (Les Enfants d'Orion), Elsa Lunghini (Trois Jours en juin) et Jacques Gamblin (Les Clients d'Avrenos).

Philippe Venault avait également réalisé pour le cinéma. En 1989, il dirigeait Marion Game et Jacques Bonnaffé dans le film Blancs cassés, qui suivait les aventures de Pierre, jeune enseignant nommé en Afrique, tentant de se faire une place au sein de la communauté blanche locale. En 1984, il avait aussi co-réalisé le long métrage Paris vu par... 20 ans après, avec Vincent Nordon, Chantal Akerman, Bernard Dubois, Philippe Garrel, Frédéric Mitterrand.



Toutes nos condoléances vont à sa famille et ses proches.