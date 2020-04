Pholien (Koh-Lanta 2020) tout en abdos et très sexy sur Instagram

Pholien a décidément tout pour plaire. Le Belge de 30 ans actuellement au casting de Koh-Lanta a décidé d'offrir un petit cadeau à ses abonnés ce mercredi 1er avril 2020, à savoir une photo de lui torse nu. Et pas n'importe laquelle puisqu'il y apparaît le corps bronzé mettant parfaitement en valeur ses abdos saillants.

Il s'agit d'un ancien cliché du jeune homme qu'il a ressorti pour une bonne raison, lancer son propre challenge. En effet, alors que les défis se multiplient sur les réseaux sociaux depuis le début du confinement, Pholien a imaginé un programme de sport sur 30 jours que tous les internautes pourront suivre avec lui. "Challenge jour 1 ! C'est parti pour 30 jours de motivation durant le mois d'avril pour se garder en forme. Moi, cette photo me motive à me mettre en forme ! Et vous, qu'est-ce qui vous motive à fond ?" Si ses followers se sont montrés quelque peu réfractaires à l'idée de se remettre en selle, ils le sont en revanche beaucoup moins lorsqu'il s'agit de contempler son physique de rêve. "Ah ben ce qui me motive, c'est cette photo", a-t-on pu lire dans les commentaires à plusieurs reprises.

En attendant de suivre son évolution au cours du mois, Pholien continue en tout cas de tout donner sur les îles Fidji au cours de son aventure Koh-Lanta. Vendredi soir dernier, les fans du programme de TF1 ont pu constater qu'il s'était une nouvelle fois maintenu dans la compétition, lui qui évoluait dans l'équipe des Rouges aux côtés de Teheiura, Claude, Jessica ou encore Ahmad, avant la réunification. Il avait d'ailleurs beaucoup amusé le public en confiant de nouvelles anecdotes sur son enfance au moment de faire part de son ressenti sur sa victoire à l'épreuve de confort...