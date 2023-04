PHOTOS Lulu Gainsbourg fou d'amour depuis 9 ans : souvenirs et mots tendres, il déclare sa flamme à Lilou !

C'est une histoire qui dure ! Alors que son père Serge était habitué aux histoires d'amour tragico-passionnelles, Lulu Gainsbourg semble avoir trouvé chaussure à son pied... et vivre cette idylle de manière totalement paisible. S'ils s'affichent rarement lors d'évènements publics avec sa douce, c'est tout simplement parce que les amoureux ne gravitent pas du tout dans ces sphères-là. Lui est musicien, compositeur et comédien, restant dans l'ombre autant que possible, sa compagne, Aurélie Bossu, est parolière et travaille pour le label Why Music. Sur les réseaux sociaux, en revanche, ces deux-là s'en donnent à coeur joie.

Je n'arrive pas à croire qu'on soit ensemble depuis 9 ans

Sur son compte Instagram, Lulu Gainsbourg, 37 ans, a effectivement partagé de très nombreuses photographies sur lesquelles il prend la pose, le 9 avril 2023, avec sa chérie. Et pour cause, les tourtereaux célébraient, ce jour-là, une date très importante. "Joyeux anniversaire mon amour, écrit-il. Je n'arrive pas à croire qu'on soit ensemble depuis 9 ans !!! Je ne pourrais pas vivre sans toi, je ne pourrais pas respirer sans toi, tu es mon tout, tu me complètes. Je t'aime au-delà des étoiles et tiens-toi prête mon amour. Ce n'est que le début de notre aventure magique. Je t'aime."