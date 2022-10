Pierce Brosnan totalement in love de sa femme Keely Shaye Smith, il a trouvé sa James Bond Girl

Mercredi 12 octobre à New-York, alors qu'il était venu assister à l'avant-première du nouveau film de super-héros DC Comic Black Adam - dans lequel il incarne le rôle de Kent Nelson - Pierce Brosnan s'est montré très complice aux côtés de sa femme Keely Shaye Smith. L'acteur de 69 ans, avec son smoking en velours bleu et ses mocassins en cuir verni, a multiplié les petites attentions envers sa dulcinée, de quoi retenir l'attention des photographes présents sur place.

L'ancien James Bond (Golden Eye, Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas, Meurs un autre jour), n'est donc plus un coeur à prendre. Et ce depuis un bon moment puisqu'il est marié à la journaliste américaine depuis 2001. Et depuis, leur amour semble intact. L'année dernière, il lui rendait un touchant hommage sur Instagram à l'occasion de leurs 20 ans de mariage. "Joyeux anniversaire de mariage ma chérie Keely, mon amour grandit pour toi toujours", avait-il écrit en ajoutant un émoji du trèfle (symbole de l'Irlande) et d'un coeur.