Pierre Botton condamné : 5 ans de prison ferme et une amende salée

Retour derrière les barreaux. Le mardi 2 juin 2020, Pierre Botton a été condamné à cinq ans de prison ferme pour abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et blanchiment de fraude fiscale. Un mandat d'arrêt a été prononcé à son encontre, annonce l'AFP. Actuellement résident à Nice, l'ancien homme d'affaires s'apprêterait à se rendre à la justice selon les propos de son avocat. Initialement, le parquet avait demandé quatre ans de prison ferme, lors du procès qui a eu lieu au début du mois de mars. Mais le tribunal de Paris a souhaité aller plus loin. Il a également distribué une amende de 150 000€ et une interdiction définitive de diriger une société ou une association.

L'affaire remonte à l'année 1996. Condamné à l'époque pour abus de biens sociaux, Pierre Botton avait été incarcéré pendant vingt mois. Mais à sa sortie, il avait voulu se racheter en fondant une association afin d'améliorer les conditions de détention et lutter contre la récidive des délinquants. Sauf que, bien qu'il clamait son innocence, on le soupçonnait dès 2017 de se servir dans les caisses de cette même association – ainsi que dans celles de ses sociétés – "à des fins personnelles".

Son ex-femme, condamnée pour abus de confiance

"Mr Botton a gravement porté atteinte à l'ordre public, économique et privé l'État de la perception de sommes importantes, a déclaré le président du tribunal de Paris. Ces faits sont d'autant plus intolérables au corps social car ils ont été commis par une personne fortement médiatisée." Et il n'est pas le seul à avoir écopé d'une lourde sentence. Anne-Valérie Noir, son ex-femme, ancienne présidente de l'association Ensemble contre la récidive, est également condamnée à dix-huit mois de prison avec sursis "pour abus de confiance", alors que le parquet n'en avait requis que douze...