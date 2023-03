Pierre-Emmanuel Barré en couple avec une chanteuse, photos de la belle blonde et de leur bébé

A noter que Giedrė Barauskaitė (37 ans) est d'origine lituanienne, étant née à Vilnius. Elle a débarqué en France, et plus particulièrement en banlieue parisienne avec sa mère et son grand frère lorsqu'elle avait 7 ans. Et quelques années plus tard, la famille s'est installée à Strasbourg.

C'est à l'âge de 15 ans que Giedré commence la guitare et compose de petites chansons. Passionnée par la musique, elle s'y consacre et sort son premier disque en 2011. Elle enchaînera avec un album, un best of, puis un second album et une compilation. Depuis septembre 2021 , GiedRé anime la chronique La Chanson de GiedRé dans l'émission C'est encore nous ! de France Inter. Ces titres sont décrits comme "crus", "politiquement incorrects" et teintés d'humour noir.

Avec son compagnon Pierre-Emmanuel Barré, ils se sont donc bien trouvés car lui aussi est un adepte de l'humour noir. Ce qui lui a d'ailleurs valu de se faire censurer plusieurs fois. A la fin du mois de janvier justement, alors qu'il s'est fait refuser un sketch sur Brigitte Macron dans l'émission C l'hebdo (France 5) l'humoriste a décidé de claquer la porte, au bout de trois chroniques seulement. Qu'à cela ne tienne, il ne manque pas de projets et il y en a beaucoup qu'il mène avec sa belle Giedré. Ensemble, les amoureux ont notamment créé le festival Lol & Lalala et réfléchissent à monter un spectacle ensemble.