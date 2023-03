Diaporama : Pierre-Emmanuel Barré en couple avec une chanteuse, photos de la belle blonde et de leur bébé

Pierre-Emmanuel Barré en couple avec une chanteuse, photos de la belle blonde et de leur bébé

Dans sa vie privée, l'humoriste s'épanouit en effet depuis plusieurs années avec la chanteuse lituanienne GiedRé. Exclusif - Pierre-Emmanuel Barré et sa compagne - Obsèques de Jean-Claude Deret, le père de Zabou Breitman au cimetière du Père Lachaise à paris le 17 décembre 2016. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

4 / 11