Pierre-François Martin-Laval papa de trois filles : rares vidéos avec sa famille

Hilarant dans le film Les vacances de Ducobu diffusé ce soir sur TMC, Pierre-François Martin-Laval est beaucoup moins expressif lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie de famille. Du moins, c'est l'impression qu'il donne en restant très évasif sur ce sujet lorsqu'il prend la parole en interview, ce qu'il fait d'ailleurs rarement. Mais en réalité, celui que l'on surnomme Pef n'est pas si discret que cela. Pour en découvrir un peu plus sur son rôle de père, il suffit de se rendre sur son compte Instagram, où il s'amuse à filmer ses trois filles en organisant... Des sketchs !

Dans une vidéo datant du 7 mars 2021, on aperçoit l'acteur des Profs en train de discuter à table avec l'un de ses enfants. "Papa c'est quoi le métier qui rapporte le plus ?" lui demande sa fille, visiblement trop jeune pour poser ce genre de questions. "Tu dois pas le voir comme ça, ma chérie ! Tu dois d'abord trouver le métier qui te passionne le plus" répond son père. Ce dernier reste alors bouche-bée lorsque sa fille lui fait part de ses envies de devenir trader, un métier lié à la finance et réputé pour être très éprouvant. "Je vais me renseigner..." répond Pef, visiblement pas très convaincu par cette voie professionnelle, alors que l'on aperçoit au loin ses deux autres filles en train de faire de la balançoire.