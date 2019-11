Pierre-Jean Chalençon choqué : Son ami Oleg Sokolov a dépecé une femme de 24 ans

Horrifié, Pierre-Jean Chalençon a découvert que son ami Oleg Sokolov avait été arrêté pour un meurtre effroyable. Le 8 novembre 2019, ce professeur à l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques (l'Issep), à Lyon, a été arrêté en état d'ébriété aux abords de la rivière Moïka en Russie. Dénoncé par des témoins pour son comportement suspect, l'homme jetait des sacs dans l'eau au moment où il a été arrêté. À l'intérieur de l'un des sacs, les policiers ont retrouvé deux bras de femme. L'historien a rapidement avoué qu'il était en train de se débarrasser du corps d'une de ses étudiantes qu'il venait de tuer, puis de dépecer et de découper en morceaux. Oleg a ainsi expliqué qu'il avait assassiné Anastasia Echchenko avec un pistolet automatique avant de la décapiter et de s'acharner sur son sort. L'homme, décoré de la Légion d'honneur en 2003 par le président Jacques Chirac, a été placé en garde à vue. Le 11 novembre 2019, une audience a ensuite été organisée au tribunal de Saint-Pétersbourg pour le placer immédiatement en détention provisoire.

Nous n'imaginions pas qu'il puisse commettre cet acte odieux

Oleg, qui a également donné des cours à Marion Maréchal Le Pen à l'Issep, a reconnu que son élève de 24 ans était également sa maîtresse. Il avait coécrit avec elle plusieurs ouvrages. Plusieurs personnalités politiques russes se sont élevées pour dénoncer le passé trouble de l'historien, déjà suspecté de violences conjugales depuis plusieurs années. L'Issep a annoncé via un communiqué de presse qu'elle allait lui "retirer immédiatement sa fonction de membre du conseil spécifique" avant de déclarer : "Nous présentons nos condoléances et notre soutien à la famille de la victime. (...) Nous n'imaginions pas qu'il puisse commettre cet acte odieux."