Pierre-Jean Chalençon en deuil : "Touché" après la mort de son père

Inconsolable depuis la mort de son papa, Pierre-Jean Chalençon a tenu à remercier ses proches et ses fans pour leur soutien indéfectible durant cette épreuve difficile. Le 28 mars 2020, il a écrit sur Twitter : "Merci les amis pour tous vos messages de soutien.. Cela m'a beaucoup touché ainsi que ma soeur Isabelle Chalençon... Que la vie est belle et pénible aussi ... Mon père aurait été très touché .. Je vous aime". En pleine épidémie de coronavirus, Pierre-Jean et sa soeur Isabelle (ancienne chroniqueuse mode de Télématin) doivent également faire face à cette perte douloureuse.

Je t'aime...

La veille, le collectionneur de 49 ans avait annoncé avec une peine immense la perte de son papa Gérard dans un message bouleversant sans dévoiler les causes de sa mort. "C'est avec une grande tristesse que je viens d'apprendre la disparition de mon papa... Gérard Chalençon... Il a été un brillant journaliste... Salut papa, je t'aime... papa... Ton titi..." Désemparé, il avait tenu à rendre hommage à celui qui lui avait donné le goût pour l'Histoire et en particulier pour Napoléon. En effet, son père lui avait offert un livre sur l'Empereur lorsqu'il était enfant. Un "simple" cadeau qui avait fait naître en lui une véritable passion pour Napoléon Bonaparte. À jamais reconnaissant envers son père, il a également écrit un message d'hommage et de remerciements pour son défunt papa : "Merci pour tout ce que tu m'as appris, même si nos chemins se sont éloignés."