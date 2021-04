Pierre-Jean Chalençon et les dîners clandestins : une star de télé-réalité, vue à ses côtés, le défend !

En France, il y a pas mal de corrompus

"En France, c'est bien vu de se montrer avec un rappeur délinquant qui roule en belle bagnole, payée avec l'argent de la drogue, dénonce Cindy Lopes. Mais par contre un type qui s'est fait sa fortune par son travail, c'est mal ! Ensuite, on va condamner quelqu'un pour les agissements d'un de ses parents, alors qu'en France, il y a pas mal de corrompus. Le problème, c'est que les gens ont perdu tout discernement. Vous irez donc voter avec du brouillard plein la tête." Rien que ça.

Tout comme Cindy Lopes, Pierre-Jean Chalençon n'a pas sa langue dans la poche. Il l'assure : ces regroupements sont organisés dans le cadre de préparations pour le bicentenaire de la mort de Napoléon, prévu le 5 mai prochain. Il pédale un peu dans la semoule, cela dit, depuis qu'il a été piégé par les caméras d'M6, qui filmaient discrètement l'une de ses réceptions tardives. "Quand on organise quelque chose, il faut bien payer la bouffe, il faut bien payer les personnes, a-t-il affirmé sur CNEWS après avoir prétendu à un poisson d'avril puis changé de discours. Moi, en attendant, je n'ai rien touché de cette histoire ! Et de toute façon c'était une soirée promotionnelle." On attend toujours au passage le nom du ministre qui aurait assisté à l'une de ces petites sauteries... Lui dément, M6 maintient, et un serveur du Palais Vivienne confirme !